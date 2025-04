El pasado domingo, 6 de abril, dejó un vacío en los seguidores de ‘La casa de los famosos’ al ver partir al comediante ‘Alerta’, quien dejó la competencia. El humorista, a sus 59 años, tuvo un momento de reflexión después de su salida y compartió sus pensamientos en un video difundido en redes sociales.

En esta publicación, expresó que su falta de creatividad y el anhelo por estar con su familia y mascotas influenciaron en su decisión de abandonar la realidad. En el video, ‘Alerta’ mencionó:

“De pronto debió salir alguien menos creativo, pero también empecé a sumar varias cosas para que yo saliera, haberme inducido en el error con Laura, la guerra digital que había afuera, ya no me daba más, se me acabó la gasolina, ya no tenía creatividad y el imán de mi familia me halaba, mis mascotas.“

Luego de su salida, se ha visto al comediante manteniendo su peculiar sentido del humor, como demostró un video subido por su hijo en Instagram. En este clip, ‘Alerta’ se burla de sí mismo, actuando como un piloto de avión, lo cual provocó gran hilaridad entre los internautas. Esta actitud demuestra que a pesar de las dificultades dentro de la realidad, ‘Alerta’ sigue disfrutando de la vida con humor y alegría.

‘Alerta’ se despide de Jairo Susa, de ‘Sábados felices’, al salir de ‘La casa de los famosos’

Sin embargo, dicho encuentro con su familia no pudo ser completo, ya que el comediante se enteró de que durante sus días de encierro ocurrió la muerte de un hombre que él conocía muy bien porque habían trabajado juntos durante años en ‘Sábados felices’.

“Se fue el padre de Tontoniel, el guionista, el que me escribía todas las aventuras y todas las tumbadas que me sucedían. Paz en su tumba para Jairo Susa y para su familia, fortaleza. Adiós, Jairito“, afirmó el comediante, quien salió con el saco verde y las gafas icónicas de su personaje.

En redes sociales, varios comentaron con tristeza la reacción de ‘Alerta’ y recordaron el papel tan importante que tuvo Jairo en ‘Sábados felices’, quien tuvo, al final de sus días, muchos problemas con sus riñones, lo que finalmente lo llevó a descansar.

Además de recordar a Susa, los fanáticos de ‘Alerta’ le hicieron saber que lo extrañarán tenerlo en pantalla, aunque ahora podrán tenerlo más cerca a través de las redes sociales.

“Te amamos ‘Alerta’, ojalá te vuelvan a incorporar“, “más papás y seres humanos como ‘Alerta’ en el mundo”, “el participante que más amé de esta temporada”, “tu papá es un hermoso ser humano”, “‘Alerta’ adóptame por favor”, “te amamos ‘Alertica'”, fueron algunos comentarios leídos en varios ‘post’ publicados por él y su familia.

‘Alerta’ habla de Melissa Gate y ‘la Liendra’, de ‘La casa de los famosos’

Finalmente, apesar de que el tuvo varias discuciones dentro del ‘reality’, confesó que les tiene un cariño especial a cada uno. En una entervista con ‘Bravíssimo’, el comediante aseguró que logró formar una amistad con muchos de ellos, como por ejemplo con Melissa Gate, a quien decribió como una mujer muy inteligente y llena de amor.

Definitivamente a quien se llevó en el corazón fue al ‘Flaco’ Solórzano, con quien conectó profundamente y quien lo ayudó a llevar el encierro del ‘reality’ de una manera mucho más sencilla.

‘La Liendra’ fue otro personaje que lo sorprendió gratamente. Aseguró que entró al programa con una persepción no tan buena de él, sobre todo porque tuvieron un roce estando afuera. Sin embargo, descrubió que, según lo describe, es un hombre maravilloso y sobre todo todo con mucho amor para dar.

