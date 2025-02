Lady Tabares, actriz, empresaria y escritora colombiana conocida por su papel en ‘La vendedora de rosas’ de Víctor Gaviria y por su participación protagónica en el Festival de Cine de Cannes en 1998, ha vuelto a estar en el ojo público gracias a su participación en el ‘reality show’ ‘La casa de los famosos’. En esta ocasión, la actriz abrió su corazón en la sección ‘la línea de la vida’ y compartió detalles sobre su vida personal, específicamente sobre sus hijos.

(Vea también: Cuánto mide Lady Tabares, de ‘La casa de los famosos’; diferencia con los demás sorprende)

(Artículos relacionados Video | Yina Calderón habría confesado un delito en contra de Melissa Gate: ¿qué hizo?)

En una emotiva entrevista, Lady relató cómo el padre de su hijo fue el causante de ambas condenas. “Yo me meto con él, llega en un carro y me pregunta si lo voy a acompañar a un lugar. Llegamos a una finca, él se baja y yo me quedo ahí, sin ver nada extraño. Seis meses después, el CTI y la Fiscalía llegaron a mi casa, como si estuvieran capturando al capo de los capos. Me dijeron que estaba detenida por homicidio agravado. ¿Qué?”, expresó Lady.