La protagonista de la recordada película colombiana que cuenta la dura realidad de los niños de la Medellín de los años 90 habló para ‘Meterse al rancho’ y se refirió a uno de los episodios oscuros por los que tuvo que pasar.

Tabares contó sobre las malas compañías que tuvo en su momento y que la llevaron a situaciones que la pusieron en riesgo. En este caso, la adicción a las drogas.

“Yo empecé a relacionarme […] y probé las pepas”, confesó en ese espacio.

Pero el asunto no se quedó ahí, pues dio cuenta de la profundidad de la situación cuando un día, según dijo, se tomó 40 pepas.

La cara de Alarcón no pudo ser otra, sino de sorpresa al escuchar la confesión de su entrevistada.

Este es el fragmento de la charla:

Lady Tabares cuenta cómo era su adicción en la adolescencia

La entrevistada fue más allá y contó que ese episodio ocurrió cuando tenía tan solo 15 años y que esa situación casi le cuesta su papel en ‘La vendedora de rosas’.

“A mí casi me echan; por poco no soy la protagonista”, reveló entre risas.

Encima, dejó ver cómo su vida estuvo en riesgo, pues durante el efecto de las drogas que consumió en ese momento se subió a un árbol y tuvo un accidente.

“Yo me he caído de ese árbol. Caí resbalando todo el rostro en el árbol. Yo me volví una hilacha. Duré tres días inconsciente; imagínese la ‘pepiza’”, remató.