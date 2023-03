Lady Tabares saltó a la fama cuando siendo una niña que vivía en las calles de Medellín, supo interpretar a la perfección la realidad de los menores que están sumidos en la extrema pobreza en la película ‘La vendedora de rosas’, dirigida por Víctor Gaviria y estrenada en 1998.

Aunque su papel protagónico la hizo conocida en el país, años después tuvo problemas con la justicia y cayó en prisión. Superados esos líos, ha hecho parte de proyectos con personas que habitan en las calles y comparte con sus hijos de 23 y 20 años.

Hace unos días, a través de su cuenta de Instagram, Lady Tabares publicó un mensaje en el que plasmó la complicada situación que está enfrentando por cuenta de la depresión.

“Familia, con esta foto solo quiero expresar que no estoy bien, que estoy repaila. Nunca me atrevo a hablar de algo tan personal porque no sé ni como expresarme, no sé si es desde mi niñez o desde la cárcel, o quizá todo fue peor desde entonces, pero a diario vivo una guerra muy grande con la depresión”, escribió, haciendo énfasis en que se siente sola.

Lady Tabares explica en ‘Buen día, Colombia’ qué le pasa

La antioqueña detalló que esa publicación — por la cual le llegaron miles de mensajes de apoyo— es el reflejo de un colapso emocional. Según detalló, tiene muchas cargas y la soledad que siente la deprimió.

“Es el peso de muchas cosas. Yo soy una fiel convencida de que el ser humano no puede vivir en desamor. Esa es una de las cosas que me hizo sentir repaila”, explicó en el programa, y aclaró que no se trata solo de un amor de pareja, ya que siente que no hay la conexión que quisiera con su familia.

Aunque una psicóloga fue invitada a ‘Buen día, Colombia’ para conversar sobre los problemas de depresión de una manera profesional, Lady señaló que no sentía cómoda abriendo su corazón en temas tan delicados y recordó la mala experiencia que tuvo anteriormente.

“Cuando estuve en la cárcel pasé por varios psicólogos y psiquiatras. Me medicaban con unas pastas que me sacaban de órbita; vivía como borracha y no era consciente de nada. Aunque me dicen que busque ayuda profesional, no me siento cómoda hablando con una persona desconocida de cosas tan profundas”, explicó.

La paisa afirmó que le parece muy difícil exteriorizar sus sentimientos con alguien que no conoce. A su juicio, la publicación que hizo en Instagram fue un desahogo y, de alguna manera, le sirvió para liberarse en el duro momento que enfrenta. “Fue una catarsis”, comentó la psicóloga invitada.