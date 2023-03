En agosto de 1998 se estrenó la película ‘La vendedora de rosas’, una producción de Víctor Gaviria. Lady Tabares por esos días era una niña que vivía en las calles de Medellín y que supo interpretar a la perfección la realidad de los niños que están sumidos en la extrema pobreza.

En 1998 fue invitada al Festival Internacional de Cine de Cannes (Francia), pero su fama y éxito fue efímero. En 2002 fue detenida al ser acusada de estar inmiscuida en el asesinato de un taxista y en 2008 fue condenada a 26 años de cárcel. Lo último que se supo de su proceso judicial fue que logró estar en detención domiciliaria.

Qué le pasó a Lady Tabares, de ‘La vendedora de rosas’

A través de su cuenta de Instagram, Lady Tabares publicó una imagen de la época en la que actuó en la película junto a un texto en el que plasmó la complicada situación que está enfrentando, por cuenta de la depresión y otros problemas.

“Familia, con esta foto solo quiero expresar que no estoy bien, que estoy repaila. Nunca me atrevo a hablar de algo tan personal porque no sé ni como expresarme, no sé si es desde mi niñez o desde la cárcel, o quizá todo fue peor desde entonces, pero a diario vivo una guerra muy grande con la depresión”, escribió la mujer.

La paisa detalló que se siente sola y que no sabe cómo expresar lo que enfrenta, pues aunque sabe que es fuerte, no es nada fácil lo que vive.

“A veces es por algo que recién sucede, pero siempre llego a la conclusión que es por tanto aquí dentro, que siento morir y que el llanto me ahoga. Familia, es tan difícil expresarles lo que siento, es como una soledad extraña de esas que te hacen sentir muy mal. Es un dolor agónico que no sabe uno manejar, aunque soy muy fuerte, lo sé, la vida me enseñó que puedo serlo, pero es muy complejo”, agregó.

Tabares detalló que sus días complejos son por “sentimientos causados por vivencias del pasado y del presente” que la dejan muy herida. De hecho, en algunas ocasiones cree que no tiene un motivo claro para sentirse mal.