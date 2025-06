Como ya es tradición en el horario ‘prime’, los colombianos disfrutan del show más grande imitación que transmite Caracol TV desde hace varios años. Como lo ha sido durante más de una década, una de las grandes protagonistas del programa es Melina Ramírez, exreina y modelo que se ha ganado el cariño de millones de hogares en el país.

Ese miso cariño lo manifestaron anoche los televidentes del ‘Yo me llamo’ ante la ausencia de la presentadora y, como era de esperarse, muchos preguntaron: ¿Dónde está Melina?

Sobre el tema, la misma Laura Acuña se refirió y aclaró los rumores sobre una posible salida su compañera de set, justo cuando ya entra la etapa final del programa de imitación.

La ausencia de la presentadora del show se trajo a colación justo después de la presentación de la imitadora de Gloria Estefan, cuando Laura protagonizó un momento muy llamativo y apareció con una vela blanca.

“Estoy pidiendo por los participantes de la noche”, dijo Laura, con humor. Ante la escena, César Escola, intrigado, le preguntó si la vela es porque está pidiendo un marido, a lo que ella respondió entre risas: “No, marido no. Estoy pidiendo por el alma de Melina, pero me dijeron que está bien. Me abandonó. Estoy rezando para que vuelva pronto, César”.