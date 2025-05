El pasado viernes 16 de mayo, los seguidores del programa ‘Yo me llamo’ vivieron un inesperado momento cuando uno de los participantes más destacados de la temporada, Luis Adolfo Lecuna, quien imitaba al reconocido salsero Gilberto Santa Rosa, anunció su retiro voluntario de la competencia.

Su salida no solo sorprendió al jurado y a sus compañeros, sino que también causó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos lamentaron la partida de uno de los talentos más prometedores del ‘reality’.

(Vea también: Rey Ruíz, de ‘Yo me llamo’, se abrió sobre divorcio de Sonia Machado: “Me da risa decirlo”)

A través de un video grabado antes de abandonar oficialmente el programa, Lecuna explicó brevemente los motivos que lo llevaron a tomar esa difícil decisión:

“Un saludo a todos. Aquí en este video no me queda más que decirles que me retiré de la competencia. Mis circunstancias familiares y personales me llevaron a ello”, expresó con serenidad.