La información fue revelada por Gato Noticias, de Olímpica, y en imágenes que publicó en su cuenta de Instagram se ve cómo fue encontrado el cuerpo: estaba colgado de un árbol, amarrado del cuello y en medio de mucha maleza y basura.

Algo que llamó poderosamente la atención de las autoridades es que el cuerpo tenía varias mordeduras que parecían de ratones, por lo que se especula que este llevaba ahí varios días.

Otro aspecto por el que las autoridades tienen esta hipótesis es por el alto grado de descomposición en el que estaba. De hecho, dice el Gato, el olor en el ambiente era bastante pesado.

Una de las hipótesis, reveladas por el periodista de Olímpica, apunta a que el hombre habría sido asesinado en medio de la lucha por el microtráfico (pues él sería un vendedor de estupefacientes), pero serán las autoridades las encargadas de hacer las investigaciones correspondientes. Lo que sí parece claro es que este se trataría de un crimen que quisieron disfrazar al amarrarlo del cuello.

Sobre el hombre, la fuente señala que tendría cerca de 50 años y que nadie de las personas que llamaron para avisar de su fallecimiento lo conocía.

Por el momento, las autoridades no han dado ninguna información sobre este hallazgo que tiene sorprendida a toda la comunidad de La Estrella.

