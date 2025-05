Marlon Solórzano, modelo y creador de contenido, dejó una marca en ‘La casa de los famosos Colombia’ luego de su regreso el 29 de abril de 2025 durante la dinámica de congelados. Su breve reingreso al ‘reality’, donde fue el segundo eliminado, desató controversia y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la segunda temporada.

El epicentro de la polémica fue un peluche en forma de gusano que Solórzano obsequió a Andrés Altafulla, un gesto cargado de indirectas que causó reacciones tanto dentro de la casa como en redes sociales.

Solórzano, recordado por su romance con Karina García durante las primeras semanas del programa, aprovechó esta dinámica para enviar mensajes directos a sus excompañeros. Su intervención más destacada fue dirigida a Altafulla, con quien mantenía una amistad de años.

Marlon expresó su decepción por el romance que el cantante inició con García luego de su salida del ‘reality’, considerándolo una traición a los códigos de amistad.

“Altafulla, papi, usted sabe que somos amigos de años. No somos los mejores amigos, pero hay una amistad. A mí no me incomoda lo de Karina, no tuvimos nada serio, pero se ven lindos juntos. Juegue bien, papi”, dijo, antes de entregarle el peluche de gusano, un regalo que, según explicó en ‘Buen día, Colombia’, representaba a un “amigo que le cae a la pareja de otro”.

#LaCasaDeLosFamososCol: EL ESPERADO CONGELADOS DE MARLON SOLÓRZANO Le dijo su poco a cada uno de los participantes y aclaró que NO tiene nada con Karina García, le dejó un gusano a Altafulla y le dijo a La Jesuu que es una doble cara. Se rindió a los pies de Yina y Melissa. Ah,…



El peluche, bautizado como Standar Altafulla García, no pasó desapercibido. Lejos de tomarlo como una ofensa, la pareja lo adoptó con humor, llevándolo por la casa e incluso tratándolo como un “hijo”, lo que desató risas y memes en redes.

Marlon Solórzano venderá peluche que le regaló a Altafulla en ‘La casa de los famosos’

El momento se volvió viral, y el peluche, valorado entre $ 52.000 y $ 69.000 pesos, según Superlike, se convirtió en un fenómeno comercial. Solórzano no se quedó atrás y capitalizó la popularidad de Standar. El 5 de mayo, anunció en Instagram que vendería réplicas del peluche, autografiadas por él, asegurando que serían exactamente iguales al original.

Ver esta publicación en Instagram

“¿Quieres un amigo fiel?”, expresó el famoso, lo que causó varios comentarios en redes sociales:

“Yo quiero uno”, “definitivamente el que no emprende es por qué no quiere“, “muy lindo Standar yo lo quiero”, “oportunidad para negocio”, “este hizo negocio a costillas de Altafulla y Karina”, han sido algunos mensajes.

Dentro de la casa, el regalo también generó tensiones. Yina Calderón confrontó a Altafulla, acusándolo de ser “gusanero” por romper códigos de amistad, aunque Camilo Trujillo defendió al cantante, argumentando que su relación con Marlon no era tan cercana como para considerarlo una traición.

ENTONCES ALTAFULLA AHORA ES PADRE SOLTERO? DEJARON A STANDARD SIN MAMÁ, separaron a una familia NEA! #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol2

Pese a las críticas, Altafulla mantuvo su postura, defendiendo su romance con García y asegurando que su amistad con Solórzano no se vería afectada.

El gusano de peluche, más que un simple obsequio, se convirtió en un símbolo de las dinámicas de lealtad, traición y estrategia que definen ‘La casa de los famosos’.

Al parecer, puede que se convierta en un gran negocio, ya que el famoso mostró un chat en el que una mujer agradeció por la entrega del producto.

