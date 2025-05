La polémica en torno al reality ‘La casa de los famosos‘ no da tregua. Aunque el programa del Canal RCN ha logrado altos niveles de audiencia, también ha despertado una creciente ola de críticas por parte de los televidentes, quienes aseguran estar cansados de la grosería, la altanería y el matoneo que se vive a diario en la convivencia entre los participantes.

Uno de los episodios que más indignación ha causado en redes sociales tiene que ver con el trato que varios concursantes le dieron a Karina García, ‘influencer’, empresaria y modelo, quien fue eliminada recientemente del programa.

(Vea también: RCN puso contra pared a Yina Calderón en ‘La casa de los famosos’: Karina García, en medio)

Según los usuarios, en los últimos días varios de sus compañeros se enfocaron en maltratarla verbal y psicológicamente, situación que no solo fue transmitida, sino aparentemente ignorada por la producción.

La situación llegó a un punto crítico cuando se viralizó un comentario de la ‘influencer’ Melissa Gate, quien durante una conversación con otro participante expresó su desagrado hacia Karina con una frase que muchos consideran como una incitación directa a la violencia:



“Ay, no, qué fastidio esa mujer, yo ya no me la aguanto. ¿Por qué no le pegan un tiro en la cabeza y se la llevan?”