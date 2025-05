La temporada 2025 de la competencia de convivencia entre caras famosas del país ha dado de qué hablar y a lo largo de los capítulos, los chismes, las intrigas y los celos se han tomado la casa estudio, en sucesos que han terminado en serias peleas entre varios de los concursantes y repercutido en las votaciones de los televidentes.

(Vea también: Negra Candela dice que Yina Calderón saldrá de ‘La casa de los famosos’ y será muy pronto)

Otras de las polémicas que han rodeado esta versión del ‘show’ televisivo son los señalamientos de “trampa” que han hecho los televidentes, con personajes como ‘la Liendra’, quien habría enviado mensajes al exterior con papeles que, supuestamente, habría escrito escondido en los baños del set de grabación.

Hace unos días, la periodista Graciela Torres, más conocida como la ‘Negra Candela’, en el ámbito de la farándula, contó su verdad sobre la salida de Karina García del ‘reality’, dejando en claro que habría sido una decisión enfocada en el “matoneo” por parte de los demás participantes contra la modelo paisa, que se vio disminuida y atacada durante su última etapa en ‘LCDLF’.

Ahora, la misma periodista de entretenimiento señaló que ya se empezaron a sondear algunos nombres de famosos que podrían hacer parte de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’, y que de alguna u otra manera podrían continuar con las controversias que han marcado la edición de 2025, la más vista por ahora de ese programa.

Quién sería uno de los participantes de ‘La casa de los famosos 3’

La ‘Negra Candela’ mencionó en ‘Temprano es más bacano’, programa matutino de Olímpica Stéreo, que la producción empezó a “contactar personas para la próxima temporada”. Entre los famosos a los que ya habrían llamado y que estarían interesados en ingresar a la casa estudio para la siguiente edición sería Luis Eduardo Díaz, más conocido como ‘Lucho, el embolador’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Olímpica Stereo Bogotá 105.9 fm (@olimpicabogota)

El otrora concejal de Bogotá ya tiene un nombre ganado en los ‘shows’ de entretenimiento del Canal RCN, pues en el pasado hizo parte de ‘Masterchef Celebrity’, en el que ganó reconocimiento y aceptación entre los televidentes del programa de cocina.

Según la periodista, el también lustrabotas dijo “que sí lo llamaron y que a él no le es indiferente la propuesta”. Además mencionó que le llamaría “la atención, porque necesita figurar por trabajo”, entre otras razones. Sin embargo, Torres no está muy segura de que la cara de ‘Lucho’ no tiene una gran recordación, lo que podría bajarle puntos entre los seguidores del programa.

La ‘Negra Candela’ tiró una frase picante que fue refutada por Frank Solano, pues dejó en el aire que los famosos se acabaron, ya que el canal ha tenido que recurrir a personas que no tienen tanta imagen. Solano comentó que él no no cree “que se hayan acabado”, pues estima que los verdaderos famosos no se prestan para esos juegos por los malos pagos que reciben allí y por no exponer su imagen.

Quién es ‘Lucho, el embolador’

Luis Eduardo Díaz, conocido como ‘Lucho, el embolador’, se hizo famoso en Colombia, luego de trabajar como lustrabotas en la Plaza de Bolívar de Bogotá. En el año 2000 fue elegido concejal de la ciudad con más de 18.000 votos. Su campaña nació de la necesidad de pagar una cirugía para su hija. En el Concejo impulsó propuestas como la reglamentación de la vasectomía y el uso de tatuajes, pero su falta de experiencia y problemas personales, como el alcoholismo, lo llevaron a protagonizar escándalos. En 2004 fue destituido e inhabilitado por 13 años debido a antecedentes judiciales.

Después de dejar la política, retomó su vida en un barrio popular de Bogotá, donde montó con su esposa un negocio de empanadas y bebidas. Su historia fue llevada a la televisión en 2019 con la telenovela ‘La gloria de Lucho’, y en 2021 participó en ‘MasterChef Celebrity Colombia’, donde fue eliminado rápidamente tras presentar un plato crudo e incompleto. En 2023 sorprendió al país al graduarse como Técnico Auxiliar Administrativo y ha manifestado su deseo de volver al Concejo de Bogotá.

* Pulzo.com se escribe con Z