El caso de ‘Epa Colombia’ ha sido el tema de la semana. La empresaria ofreció varias entrevistas desde la cárcel y contó cuál es su situación actual, además de algunos detalles de su caso legal.

Dicho material ha avidado el sentimiento de apoyo que tienen algunos por ella, convirtiendo su nombre en tendencia en redes sociales. Muchos piden, por lo menos, que le den beneficios por ser cabeza de hogar, es decir, que le dejen ver a su hija, entre otras cosas.

Lo cierto es que, luego de tantos comentarios en redes, la periodista publicó un video en redes sociales en el que aseguró que muchos estaban convirtiendo en heroína a la empresaria.

“Yo estoy de acuerdo que uno pueda admirar a una persona por su trabajo, pero, mucho cuidado, no hay que hacer ídolos con pies de barro y es lo que está sucediendo con ‘Epa Colombia’. No me vengan a decir que ella es la heroína que por sus queratinas le dio trabajo a mucha gente. Cuanta, en las mismas circunstancias, son compañeras de ella y seguramente son inocentes, de manera que no extrememos las cosas porque esto se está convirtiendo en un chantaje emocional“, afirmó la presentadora.

No fue todo, habló de la intervención que estaba teniendo Petro en el caso: “Ya hasta el presidente Petro habló para que ella se vaya para la casa. Esto es una nueva infracción a la ley, si es que lo logra, no sé con qué argumento“.

