Daneidy Barrera Rojas por fin habló desde prisión, pues cabe resaltar que no concedió ninguna entrevista desde el día en el que fue capturada, aquel 27 de enero de 2025, mientras estaba en una de sus peluquerías. ‘Epa Colombia’ dialogó con Johana Bahamón en el espacio ‘Cárceles pódcast’.

La creadora de contenido fue consultada sobre la posibilidad de que su hija sea llevada al centro carcelario, todo con el fin de que pueda amamantarla o, incluso, quedarse en El Buen Pastor, así como los menores de otras reclusas, casos que claramente tienen ciertas condiciones.

“Yo me reservo esa opción. Yo que tengo una hija, no quiero que pague los errores de su mamá. Mi hija está creciendo, es inteligente, es una niña muy linda y no quisiera que esté acá, porque acá se viven cosas muy terribles que no alcanzas a imaginar. No quisiera que estuviera en ello. No me gustaría”, dijo Barrera Rojas.