La ‘influenciadora’ colombiana Yina Calderón, conocida por su participación en ‘Protagonistas de nuestra tele’ y ‘La casa de los famosos Colombia’, volvió a ser noticia después de someterse a una compleja cirugía para retirar biopolímeros de sus glúteos.

A través de sus redes sociales, Calderón compartió imágenes y videos impactantes del procedimiento, evidenciando el severo impacto que estas sustancias han tenido en su salud. La operación, hecha el 20 de mayo de 2025, fue descrita como un intento desesperado por aliviar el dolor que la empresaria soportó durante meses, incluso mientras participaba en el ‘reality show’.

Yina Calderón muestra resultado de su operación de biopolímeros

Calderón, oriunda de Huila, confesó que vivía un calvario: “Estaba muriendo en vida”, expresó en una emotiva publicación en Instagram, donde mostró los residuos extraídos durante la cirugía. “Solo Dios sabe cuánto sufría. Aun así, traté de dar todo de mí”, añadió, destacando su esfuerzo por mantenerse activa pese al dolor. La ‘influenciadora’ agradeció el apoyo de sus seguidores y del equipo médico, liderado por el reconocido cirujano Ricardo Urazán, quien ha acompañado a Calderón en su lucha contra los biopolímeros.

El médico explicó que la cirugía fue necesaria debido a una masa, descrita como un tumor, que se formó en los glúteos de Yina a causa de los biopolímeros. Estas sustancias, utilizadas en procedimientos estéticos, son conocidas por causar complicaciones graves como inflamación, dolor crónico, infecciones y, en casos extremos, necrosis o enfermedades autoinmunes.

Urazán señaló que Calderón soportó un dolor intenso durante su estancia en ‘La casa de los famosos Colombia’, lo que sorprendió al equipo médico por su resistencia. “No sé cómo pudo aguantar tanto tiempo”, afirmó el especialista.

Antes de la operación, Calderón expresó su determinación de priorizar su salud sobre la estética. “No me importa quedar plana, solo quiero que me quiten este veneno”, dijo en un video previo al quirófano, donde también pidió a sus seguidores evitar inyectarse sustancias similares. La ‘influenciadora’, quien ha enfrentado múltiples intervenciones quirúrgicas por los mismos problemas, usó su experiencia para advertir sobre los peligros de los biopolímeros, un tema recurrente en su trayectoria.

Mostró el resultado sin tapujos y los usuarios han reaccionado masivamente, sobre todo porque la creadora de contenido ha querido ser transparente con su procedimiento. Los fanáticos le envían buena energía para que pueda recuperarse pronto.

Polémica de Yina Calderón, luego de salir de ‘La casa de los famosos’

Además de su situación médica, Calderón causó controversia tras su salida del ‘reality’. A través de sus redes sociales, señaló a locutores y periodistas que han tomado parte en sus peleas, por ejemplo, con Karina García. Aseguró que dichos profesionales deberían tener una postura más neutra.

A pesar de las dificultades, Calderón se mostró optimista luego de la cirugía. “Todo salió bien, gracias a Dios”, compartió en sus historias de Instagram, aunque reconoció que el procedimiento fue muy duro” La influenciadora, conocida por su transparencia, prometió seguir conectada con sus seguidores y documentar su recuperación. Su caso resalta los riesgos de los procedimientos estéticos mal regulados y su impacto físico y emocional.

Calderón, quien ha enfrentado críticas por sus múltiples cirugías, ha reiterado que no culpa al médico que le inyectó los biopolímeros hace años, asumiendo parte de la responsabilidad por su decisión. Su testimonio busca concienciar a otros sobre los peligros de estas sustancias, que han afectado a varias celebridades colombianas. Con esta cirugía, Yina cierra un capítulo doloroso, enfocándose en su salud y en mantener la cercanía con su comunidad digital.

