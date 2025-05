Luego de su participación en ‘La casa de los famosos’, Yina Calderón ha mantenido a sus seguidores informados sobre el delicado estado de salud que afronta debido a su tratamiento con biopolímeros, sustancia que años atrás le fue inyectada en su cuerpo y que le ha causado múltiples complicaciones.

(Vea también: Sorpresa en ‘La casa de los famosos’ por decisión de RCN para fecha de final: “Se alargó”)

Este martes 20 de mayo no fue la excepción y la exparticipante del ‘reality’ compartió públicamente el difícil proceso al que tendrá que someterse para intentar recuperar su bienestar.

Después de abandonar el programa, Yina utilizó sus historias de Instagram para contarle a su comunidad las secuelas físicas que venía padeciendo desde hace un tiempo. En sus mensajes, reveló que tuvo fuertes dolores durante su estadía en la competencia y que, pese al malestar, eligió continuar para cumplir uno de sus sueños personales.

Sin embargo, la situación se agravó en los últimos días y la ‘influenciadora’ anunció que requería una intervención quirúrgica inmediata para extraer los biopolímeros que le estaban provocando molestias constantes.

“Estoy en sala de cirugía. No estoy triste, pero sí con mucho dolor. Por favor, no se pongan nada en la cola, hagan ejercicio. No copien de ninguna sustancia que les quieran inyectar. Miren el veneno que tengo y las consecuencias. He estado con mucho dolor, tengo una cirugía muy grande otra vez […]. Estoy mal”, dijo Calderón en unas historias que grabó ingresando al quirófano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Notitalencol (@notitalencol)

El doctor que la iba a operar explicó que el principal objetivo del procedimiento era retirar la mayor cantidad de material sintético para evitar complicaciones más severas y mejorar el bienestar de la paciente.

Calderón, por su parte, aseguró que lo más importante era dejar de sentirse mal, dejando en segundo plano las preocupaciones estéticas.

“A mí no me importa quedar totalmente plana”, concluyó.

¿Qué problemas de salud ha tenido Yina Calderón?

La ‘influenciadora’ ha enfrentado serios problemas debido a los biopolímeros que le fueron inyectados en los glúteos hace varios años, aparentemente sin su consentimiento pleno, ya que le aseguraron que se trataba de vitamina C.

Desde entonces, ha experimentado dolor crónico, inflamación y la formación de grumos en los glúteos y la espalda. Estos grumos le han impedido hacer actividades cotidianas como caminar o ir al gimnasio, afectando su calidad de vida.

Además, ha reportado deformidades en sus glúteos, como asimetría y pérdida de tejido, luego de múltiples cirugías para extraer la sustancia.

Lee También

La creadora de contenido ha expresado tristeza, frustración y baja autoestima debido a los cambios físicos y las limitaciones causadas por los biopolímeros. Ha mencionado que estas complicaciones le han afectado su estado de ánimo y su capacidad para mantenerse activa en redes sociales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.