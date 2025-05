Uno de los momentos más comentados por los seguidores de “La casa de los famosos” Colombia fue la emotiva reacción de Yina Calderón al enterarse en vivo de la detención de su amiga Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’. El episodio ocurrió durante su participación en el programa “Buen día, Colombia”, transmitido por RCN, poco después de su salida del ‘reality’.

“La verdad, muy mal. Estoy aquí parada porque me toca, pero recibí la noticia de que mi amiga ‘Epa Colombia’ está en la cárcel”, fue su primera reacción al enterarse de lo que estaba pasando.

Calderón, reconocida también por su emprendimiento de fajas, no pudo contener las lágrimas ante las cámaras. Visiblemente consternada, expresó su incomprensión frente a los nuevos problemas legales que enfrenta Barrera, recordando que ya había cumplido una condena por el caso del TransMilenio en 2019.

“Nunca lloro, pero esto no lo puedo soportar. No me parece justo, hay muchos verdaderos delincuentes sueltos. No entiendo por qué está allá si ya pagó por lo que hizo y sé que no es una mala persona”, declaró entre sollozos.

¿Por qué Yina Calderón no ha podido visitar a ‘Epa Colombia’ en prisión?

En una entrevista exclusiva con la cabina de ‘Impresentables’ de LOS40, Yina Calderón compartió detalles sobre su relación actual con ‘Epa Colombia’ y explicó por qué aún no ha logrado visitarla en la cárcel El Buen Pastor, donde Daneidy Barrera cumple condena.

La empresaria relató que recibió la noticia del arresto con asombro y tristeza. Desde entonces, ha intentado coordinar una visita contactando a Karol Samantha, pareja sentimental de Barrera, pero no ha obtenido respuesta. Según explicó, ha enviado múltiples mensajes y también ha intentado inscribirse como visitante oficial en el centro penitenciario, sin éxito.

Pese a los obstáculos, Yina aseguró que seguirá apoyando a su amiga desde las redes sociales, buscando mantener viva su imagen y brindar respaldo emocional. Confesó que su intención es acompañarla durante este proceso y ayudarla a reincorporarse sin problemas a su vida personal y profesional una vez recupere la libertad.

Televidentes celebran la salida de Yina Calderón en ‘La casa de los famosos’; sin compasión

Además, en sus recientes historias de Instagram, Calderón se mostró visiblemente afectada al enterarse de un mensaje que le habría dejado Barrera en enero de 2025, antes de ingresar a prisión.

“Yo sigo pensando que no es justo lo de mi amiga ‘Epa Colombia’. Tenemos que hacer algo, muchachos, no la podemos dejar morir en redes sociales. Ella no sabía que al otro día se la iban a llevar”, dijo Yina, entre lágrimas, sobre la empresaria.

Supuesto distanciamiento de Yina Calderón con Karol Samantha

Respecto a la falta de comunicación con Karol Samantha, Calderón admitió desconocer las razones del distanciamiento. Sin embargo, en redes sociales han circulado rumores que apuntan a una posible “traición emocional” relacionada con una valiosa cadena de la Virgen de Guadalupe que ‘Epa Colombia’ habría regalado a Yina.

Se estima que dicha joya podría estar valorada entre 8 y 12 millones de pesos, lo cual, según internautas, habría causado incomodidad en Karol.

Hasta el momento, Calderón insiste en que todo son especulaciones y afirma que espera retomar pronto el contacto con Barrera para ofrecerle su apoyo de manera directa.

Sin embargo, en una última publicación, la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ aseguró que tendría que pasar por lo menos 2 meses para poder ingresar a la cárcel, teniendo en cuenta que ese sería el tiempo en que se puede cambiar la lista de visitantes.

