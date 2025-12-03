El presidente Carlos Mario Zuluaga, a la cabeza de Dimayor, reveló cambios profundos que podrían transformar el formato de Liga BetPlay en 2026, con el propósito de modernizar el torneo y hacerlo más atractivo para hinchas y equipos, contó en El Tiempo

Entre los ajustes más llamativos se encuentra la intención de usar un himno oficial de la Dimayor, de manera que los equipos ingresen al campo con música ambiente, una idea inspirada en el estilo de Uefa Champions League. Este detalle apunta a reforzar la identidad del campeonato y a elevar la experiencia del público, tanto en el estadio como por televisión.

A nivel estructural, Zuluaga propuso eliminar los tradicionales cuadrangulares semifinales y reemplazarlos con un formato de eliminación directa, tipo ‘playoffs’ o ‘mata a mata’. Esto permitiría que el torneo culmine antes del inicio de la cita mundialista de 2026, contemplando que la Liga arranque en enero y finalice a comienzos de junio.

Otro punto sobre la mesa es la reducción del número de clubes en primera división: se discute pasar de los 20 actuales a 18 equipos, con el fin de agilizar el calendario y otorgar mayor calidad a cada partido.

Respecto al descenso, la idea que se plantea es que para la Liga Betplay en 2027 haya tres descensos y un único ascenso, aunque todo dependerá del consenso en la asamblea.

Estas modificaciones van más allá de lo deportivo. Se busca mejorar la planificación anual, aliviar la carga de calendario, especialmente ante compromisos internacionales y fechas Fifa, y optimizar la competencia.

En palabras de Zuluaga, el objetivo es ofrecer un espectáculo de mayor nivel, con una estructura moderna y coherente para los clubes y los aficionados, mucho más si se tiene en cuenta la llegada del Mundial de 2026.

La próxima asamblea de clubes, prevista para los días 10 y 11 de diciembre, será clave. Ahí se definirán los cambios de reglamento, el nuevo formato de torneo y, de aprobarse, se hará el sorteo de la Liga 2026 bajo estas nuevas reglas.

¿Quién es el dueño de la Liga Betplay en Colombia?

La Liga Betplay en Colombia no tiene un dueño particular en el sentido tradicional de propiedad privada. La responsabilidad de organizar, administrar y reglamentar la liga recae sobre División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor), que actúa como organismo rector del fútbol profesional en el país.

El nombre Betplay en la liga proviene de un contrato de patrocinio, no porque la empresa sea propietaria de la competición. Betplay es el patrocinador oficial de las competencias organizadas por Dimayor, razón por la cual la liga lleva su nombre comercial.

El acuerdo de patrocinio se firmó originalmente en 2020, cuando Betplay se convirtió en ‘sponsor’ de torneos masculinos como la liga, la copa y otros certámenes organizados por Dimayor.

En marzo de 2023, Betplay renovó ese contrato hasta al menos 2029, ratificando su rol como patrocinador principal del fútbol profesional colombiano.

Por su parte, Dimayor sigue siendo la entidad encargada de definir reglamentos, calendarios, formato de torneos, ascensos, descensos y demás aspectos administrativos de la liga.

Así, la Liga Betplay no pertenece a un particular, ni a Betplay como empresa dueña. Su gestión está a cargo de Dimayor, mientras Betplay actúa como patrocinador, por lo que otorga su nombre a la competición, pero no ejerce control administrativo ni de organización.

Esto sirve para aclarar algunas confusiones que se han presentado en el pasado, con duros señalamientos de hinchas famosos en contra de diferentes protagonistas en Colombia.

