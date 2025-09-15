A las sorpresas que hay sobre el fútbol colombiano se le suma otra que se aproxima y corresponde a medidas necesarias de cara a uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional.

La Liga Betplay quedó en la mira por la obligación de modificaciones que no solo son inevitables, sino que también pintan a darle un vuelco notable al campeonato como se le conoce ahora.

Más de un fanático del certamen local está muy pendiente, por lo que los anuncios por parte de los organizadores de la competencia sirven para entender la manera en la que se llevará a cabo.

¿Cómo será formato de la Liga Betplay de 2026 en Colombia?

La Liga Betplay le apunta a un formato sin cuadrangulares y con eliminación directa, indicó Carlos Mario Zuluaga, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), organizador del torneo.

“Lo que anticipamos es que la propuesta nuestra lleve a la no jornada de clásicos y que no haya cuadrangulares, sino el sistema de mata a mata”, explicó el directivo en conversación con VBar de Caracol Radio.

Parece importante anotar que si bien estos cambios requieren la aprobación de una asamblea conformada por los clubes integrantes de la organización, el tema parece inminente para el campeonato de 2026.

La situación se presenta debido a que ninguna de las ligas en el fútbol internacional se pueden cruzar con el calendario del Mundial que se ejecutará en Estados Unidos, México y Canadá.

El torneo comienza el jueves 11 de junio de 2026 y termina el domingo 19 de julio, por lo que ese periodo está previsto para la participación de los mejores 48 países en la búsqueda el título que ahora ostenta Argentina.

Cabe recordar que la Selección Colombia obtuvo la clasificación al certamen luego de acabar en el tercer puesto de los equipos de Conmebol, bajo la dirección técnica del argentino Néstor Lorenzo.

De ahí, la Liga Betplay tiene en la mira el cambio radical en el que también se plantean algunos ajustes con respecto a las fechas, tema en el que se lanzó un aviso para los clubes.

¿Cuánto termina la Liga Betplay en 2026?

La Liga Betplay de 2026 está prevista para comenzar en la segunda semana de enero y terminar en la primera semana de junio, antes del Mundial, explicó Carlos Mario Zuluaga, presidente de Dimayor, que lanzó una advertencia.

“La próxima Liga la empezamos en la segunda semana de enero, la terminamos en la primera semana de junio. Va a haber inconvenientes por el tema de pretemporada”, indicó el directivo como aviso para los equipos.

El calendario y los cambios de formato quedan ahora balo evaluación de la asamblea extraordinaria para el póximo jueves 18 de septiembre, en donde se espera que avance la propuesta con mínimos cambios.

Lo cierto es que hay otro planteamiento que resulta determinante de cara al futuro del sistema que lleva a que los equipos de segunda división suban y los de primera caigan

¿Cómo será el descenso de la Liga Betplay en Colombia?

Zuluaga indicó que se busca un cambio en el sistema de descenso, en el que sean tres los equipos que pierdan la categoría cuando estén en la parte inferior y la misma cantidad los que obtengan el cupo en la Liga Betplay.

“La idea es sencilla, es que en el 2027 haya tres descensos y un ascenso. Cambia el torneo de la B a un solo campeonato al año y a futuro se va a plantera la posibilidad de tres ascensos y tres descensos. Continúa el promedio, no se tocaría en esta decisión”, aseveró el directivo.

El presidente de Dimayor explicó que su intención con esa modificación es que queden 18 equipos en la primera división de 2028, tema que abre un nuevo panorama aún para evaluar.

“Sería para el descenso del 2027 y se practicaría en circunstancia en el 2028. Eso mejoraría la Liga y el producto, la idea es que nos vean como una Liga moderna y que estamos pensando en el espectáculo. El objetivo por sí solo se defiende”, sentenció.

