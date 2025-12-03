Escrito por:  Redacción Fútbol
Dic 3, 2025 - 10:37 pm

Deportes Tolima clasificó a la gran final de la Liga Betplay 2025-2, luego de empatar contra Atlético Bucaramanga por la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales.

Noticia en desarrollo…

