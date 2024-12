Con 31 años de edad, Miguel Ángel Borja es uno de los delanteros colombianos que goza de buen reconocimiento en el fútbol sudamericano, debido su rendimiento con River Plate de Argentina.

Si bien el ‘Colibrí’ fue centro de críticas en la reciente temporada por las chances que desperdició en momentos de definitivos, lo cierto es que los 31 goles que marcó lo dejan como uno de los mejores delanteros del continente, por lo que su futuro siempre será tema de debate.

Es así que, desde Cartagena, donde disfruta de sus vacaciones, Borja habló con el programa ‘ESPN F90’ sobre su continuidad en el ‘Millonario’, asegurando que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.

Y es que el cordobés tiene una cláusula que, aunque es baja en términos económicos, le permite decidir si se va o quiere cumplir con el acuerdo firmado, teniendo en cuenta que las directivas, al parecer, quieren tenerlo en el plantel.

“Se lo he dicho a Juan Pablo, que es a quien le explotan el teléfono, a mí no porque estoy en Cartagena. Lo único que le digo es que él sabe lo que yo quiero. Llegué a River a competir y a hacer historia“, dijo en un principio.

Acto seguido, el colombiano manifestó su deseo por quedarse en River Plate, donde, según él, ha encontrado su lugar en el mundo.

“Siempre surgen opciones, muchas veces llegan a la mesa y toca sentarse a reflexionar con la familia. Hasta el momento no ha llegado nada, estoy disfrutando de mis vacaciones y no hay nada para salir de River. River es mi casa, me siento a gusto y creo que estamos en las manos de Dios, si la voluntad de él es que sigamos por muchos años más, así será”, precisó.