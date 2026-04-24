La Primera C del fútbol colombiano vuelve a tomar relevancia en medio de un contexto complejo para cientos de futbolistas que, tras decisiones recientes de la Dimayor, quedaron sin equipo y sin un escenario competitivo claro.

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En ese panorama, proyectos como el de Juventus Academy Bogotá aparecen como una alternativa concreta para mantener viva la base del fútbol nacional y abrir nuevas oportunidades.

En el marco de su décimo aniversario en el país, la academia anunció la creación de su primer equipo que competirá oficialmente en el torneo de la Primera C, organizado por Difútbol. Se trata de un paso relevante no solo para la institución, sino para una categoría que históricamente ha funcionado como semillero, pero que ahora cobra aún más importancia ante la falta de plazas en el fútbol profesional.

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Durante los últimos meses, el fútbol colombiano ha vivido una reconfiguración que dejó a numerosos jugadores sin contrato, especialmente en divisiones inferiores. Esta situación ha reabierto el debate sobre la necesidad de fortalecer estructuras como la Primera C, que puede convertirse en un puente real entre la formación y el profesionalismo. En ese contexto, la llegada de un proyecto respaldado por la metodología de un club de élite como Juventus FC no pasa desapercibida.

El equipo, conformado por 24 jugadores, debutará este 25 de abril frente a Deportivo Federico Valencia, marcando el inicio de una apuesta que combina talento joven con experiencia internacional. Dentro del plantel se destacan futbolistas colombianos con recorrido en ligas del continente, así como dos jugadores argentinos provenientes de procesos formativos de Boca Juniors, lo que le da al proyecto un perfil competitivo desde su arranque.

Más allá de lo deportivo, el ingreso de Juventus Academy Bogotá a la Primera C también refleja una tendencia creciente: academias y proyectos privados que buscan llenar vacíos estructurales del sistema. En este caso, la institución no solo apuesta por competir, sino por consolidar un modelo que prioriza el desarrollo integral del jugador, incluyendo aspectos técnicos, tácticos y mentales.

Con una década de trabajo en Colombia, Juventus Academy ha logrado posicionarse como un espacio de formación que ya ha exportado talento al fútbol profesional. Ahora, con su incursión en la Primera C, busca cerrar el ciclo formativo ofreciendo una plataforma competitiva real, algo que hoy resulta más necesario que nunca.

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En medio de un panorama de incertidumbre para muchos futbolistas, la Primera C se perfila nuevamente como un escenario fundamental. Y proyectos como este refuerzan la idea de que, más allá de las dificultades del sistema, siguen surgiendo alternativas para sostener y desarrollar el talento en el país.

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