Manuel José, conocido en Colombia por convertirse en uno de los imitadores más destacados del país tras ganar ‘Yo me llamo‘ debido a su notable interpretación del cantante José José, vuelve a ocupar titulares por un asunto que nada tiene que ver con su talento vocal.

Esta vez, la atención está puesta en un proceso personal y legal que ha marcado su vida durante casi una década: el reclamo de paternidad que su expareja, Adriana Arbeláez, ha sostenido en nombre de su hijo Isaac.

Desde que el niño nació, Adriana ha insistido en que Manuel José es el padre biológico. Durante estos años, la mujer solicitó distintas pruebas de ADN, convencida de que los resultados confirmarían el vínculo entre el cantante y el pequeño.

Sin embargo, el camino no fue sencillo. En 2023, el imitador puso en duda la credibilidad de una de las pruebas practicadas, asegurando públicamente que el perito encargado del procedimiento era “corrupto”, que carecía de la preparación académica necesaria y que no cumplía con los requisitos establecidos por la legislación mexicana.

Tales declaraciones no solo causó polémica, sino que también mantuvieron la controversia en un punto muerto.

No obstante, en los últimos días el panorama dio un giro definitivo. Adriana Arbeláez entregó los resultados de una nueva prueba de ADN, practicadas recientemente, que confirma de manera contundente que Isaac, hoy un niño de 8 años, sí es hijo de Manuel José.

La información fue divulgada por los presentadores de ‘La red‘, quienes tuvieron acceso al testimonio de Adriana. Según ella, el cantante no solo se ha negado a reconocer formalmente al menor, sino que también habría incumplido con el pago de la pensión alimenticia, lo que podría acarrearle serias consecuencias legales.

De acuerdo con lo dicho por Arbeláez al programa, la falta de cumplimiento en sus obligaciones habría causado una alerta migratoria en México. Esto significaría que, mientras el proceso siga sin resolverse, el artista tendría restricciones para ingresar o salir del país, complicando aún más su situación personal y profesional.

La madre del menor sostiene que estas medidas no son producto de una disputa mediática, sino de un proceso legal que ha estado en curso por varios años y que ahora, con un nuevo examen de ADN, toma fuerza.

El programa ‘La red’ también intentó obtener la versión del artista. Ante las consultas, Manuel José respondió que no emitirá ningún tipo de declaración hasta que su equipo jurídico se lo autorice. Aseguró que, al haber un niño involucrado, debe tratarse todo con prudencia y responsabilidad.

Recalcó además que, mientras no exista una sentencia en firme por parte de las autoridades competentes, no se pronunciará públicamente sobre el caso.

Los presentadores del programa hicieron un comentario que no pasó desapercibido entre los espectadores: recordaron que, en repetidas ocasiones, Manuel José ha manifestado sentirse él mismo un “hijo negado”, aludiendo a su propia historia familiar y a las disputas que sostuvo durante años para ser reconocido como descendiente del fallecido José José.

Para muchos, el hecho de que ahora enfrente una situación similar desde el otro lado resulta una ironía dolorosa. El caso sigue en curso y los seguidores del cantante permanecen atentos a lo que suceda en los próximos días.

