Brian Álvarez, como es el nombre de pila del imitador, aseguró para el programa ‘Suelta la sopa‘ que no cree en los resultados que arrojó la prueba de ADN que se realizó con el fallecido artista.

Al parecer, todo se hizo por medio de una revista que documentó el paso a paso del procedimiento; al colombiano lo habrían llevado a una casa junto al cantante mexicano, allí les tomaron “muestras de saliva” y se comprometieron a dar un resultado en una semana, pero no fue así.

El exconcursante de ‘Yo me llamo’ se enteró 4 semanas después, gracias a algunos medios de comunicación, que el examen había salido negativo y ahí entendió “la maldad del mundo”.

“No estoy de acuerdo con el proceso, aquí no hubo claridad, a mí nunca me notificaron“, declaró.

Pese a que el periodista del medio le preguntó si intentaría repetir el proceso ahora, con los que serían sus hermanos, el colombiano manifestó que no se siente cómodo, pues “eso sería sacar provecho de la situación” y que “habrá otros momentos para hablar de esos temas”.

Esta es la entrevista: