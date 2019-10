Pese a que llevó la icónica peluca de la artista, a la hora de cantar el tema ‘Chandelier’ su potencia vocal se quedó muy corta, y por eso se ganó las 3 estrellas rojas por parte de los jurados del ‘reality‘.

Al ver el penoso veredicto, la imitadora decidió despojarse de sus prendas para quedar en un corto vestido negro y empezó personificar a Grisales, lo que a la actriz no le hizo gracia y le pidió respeto.

“Cuando me meto en el papel de Amparo, mi amor, me emberraca que me estén interrumpiendo“, le contestó de forma irónica a la jurado. Luego, tomó sus cosas y abandonó el escenario.

Cuando estaba saliendo, el corto vestido se levantó un poco y dejó al descubierto sus nalgas, por lo que Grisales expresó con gracia: “Se le notó el culito postizo“.

Después del incómodo momento, que ni a Jessi Uribe le causó gracia, la ‘Diva’ comentó que le había molestado bastante porque se notó que no lo hizo con respeto y que conoce a personas que sí “lo hacen lindo, como María Auxilio”.

Así se vivió el momento: