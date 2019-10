Los famosos desmintieron a ese programa de RCN, pero el hecho de que no publicaran una foto familiar después de que naciera su hijo, Salvador, incrementó los rumores. Entonces, Mateo contó en ‘Lo sé todo’ que eso lo hicieron no por una crisis amorosa, sino como “un ejercicio”; “no sé si de educar o aconsejar, es que uno no tiene que hacer lo que todo el mundo exige. También quisimos dar ese tiempo para nosotros”, agregó.

No obstante, la especulación continuó aunque, incluso, los famosos posteaban fotos por separado pero en los mismo lugares. La más reciente fue este mes en el matrimonio de la hermana de la presentadora, donde ambos subieron a Instagram fotos por aparte con su heredero.

Pues bien, ellos no exhibieron en sus redes sociales fotografías juntos en esa boda, pero ‘La movida’ encontró una en la que posaron los dos.

El programa aseguró en su Instagram que la postal “se filtró en las últimas horas y fue compartida por varios clubs de fans de Mateo y Melina”.

“¡Ojo a esta foto! 👀 […] El pasado fin de semana se llevó a cabo el matrimonio de la hermana de Melina y fue la ocasión perfecta para que esta parejita hiciera su aparición 👫 demostrando que siguen juntos y que los rumores de su separación son falsos”, añadió el espacio de RCN en la descripción de la toma, que mostramos a continuación: