Y es que cabe recordar que Martín, hermano de la presentadora, actriz y columnista Margarita Rosa de Francisco, ya había tenido un matrimonio con la actriz Verónica Orozco.

Ahora se desconoce quién es la mujer con la que el famoso de ‘La tele letal’ celebrará su nueva boda, pues cuando su amigo y compañero de set Moure dio la noticia, en el mencionado programa de Red+, no dio la identidad de la novia.

“La próxima semana no va a haber programa porque es festivo y porque, es una noticia triste, ‘el Novio de Colombia’, Martín de Francisco se nos casa. Así que todas sus admiradoras, ancianas y mujeres que son enfermas, ya busquen por otro lado porque se nos casa este señor”, aseguró Moure.

Ante eso, Martín le preguntó por qué no lo iba a acompañar en su matrimonio y, entonces, Moure respondió: “Porque me da miedo ir”.

“A mí me asustan los matrimonio, en cambio me fascinan los velorios. Si me invitaras a tu velorio iría, eso te lo aseguro. Y yo te debo el regalo del anterior matrimonio, entonces voy a acumularlo con este”, agregó el presentador en su tradicional jocoso tono.

Estas declaraciones se pueden escuchar desde el minuto 48 de este video que compartió Red+, en su canal de YouTube.