Good morning sunshine! . .Me da risa como hace uno, este tipo de fotos espontáneas donde se muestra un poco mas de piel, (en mi caso, no pongo mucho este tipo de fotos, porq me siento rara) en general le dices a alguien de confianza q te tome la Foto, una mujer , en este caso mi sobrina @sophiaperezc la obligas a q te haga un mundo de fotos y de posiciones , con un paisaje divino, en un sitio bellisismo, y al final, terminas poniendo una Foto X, y de fondo espectacular una pared de ladrillos, gracias!