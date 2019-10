View this post on Instagram

Hace 17 años estábamos tirados en el piso de nuestra casa en Coral Gables soñando con nuestros hijos y en construir una familia. Por ese entonces nuestra @lunitaristizabal estaba en la barriga y mi álbum Un Día Normal había salido a la calle. Todo en nuestras vidas comienza por los sueños, nunca jamás dejes de tenerlos, son la proyección de tu alma y se cumplen. LOS AMO.