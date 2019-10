Eso, a juzgar por un viejo viejo del artista de cuando participó en ‘La voz Colombia’, que volvió a circular este mes.

Allí, el intérprete contó algunas cosas de su vida privada y entre ellas apareció esta declaración:

“Yo estoy casado hace cuatro años… y más que todo problemas con la suegra; me miraba feo, como con desconfianza, como diciendo: ‘Este viene es a quitarle [a Sandra] lo poquito que tiene’.

“Es que es jodida”, agregó el famoso sobre su entonces suegra, y luego rio. No obstante, cabe mencionar que en el actualidad no se sabe cómo es su relación con la mamá de su ex.

Así se puede escuchar desde el segundo 38 del video de la audición de Jessi en ‘La voz Colombia’ 2013, donde cantó ‘No sé olvidar’, de Alejandro Fernández.

La grabación, que mostramos a continuación, aparece en varias redes sociales y en YouTube la han compartido canales como henystronic.