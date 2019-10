Y es que según el intérprete de música popular, lo tiene molesto esa “gente que está acostumbrada a estar metida en la vida de las parejas” y empieza a ponerse del lado de una de las dos partes e irse contra la otra, pues “sienten que apoyando a una de las dos pueden conseguir más cosas o van a sentir, y no debe ser así”.

“Cuando una pareja tiene crisis, uno debe estar en la mitad apoyando al uno y al otro; porque si llego a volver con mi esposa, lo primero que voy a hacer es, a toda esa gente, amiguitos de ella que han hablado de mí, esas personas que no sirven en la vida de ella ni en la mía, las voy a alejar, así sean familiares míos”, agregó el artista en la revista.

En medio de esas declaraciones, el famoso también aclaró que no les estaba pidiendo a esas personas que estuvieran de su lado tras la situación con Sandra —de quien negó haberse alejado y en la entrevista contó cómo es su relación actualmente—, pero sí que no intervinieran para echarle ‘más leña al fuego’.

“No estoy diciendo que me apoyen a mí, obvio no, pero no juzguen. Estén con la otra persona, apóyenla, acompáñenla en el dolor, pero no le armen más rabia ni cosas así para ponerla en contra mío. Eso sí me duele y me da rabia”, puntualizó el artista en la publicación.

Lo dicho por Jessi se puede leer en la reciente edición impresa de Vea, de la que él es portada y donde también se refirió al rumor de su supuesta infidelidad a Sandra con la cantante Paola Jara y cómo eso ha afectado a su exesposa.