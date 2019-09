Lo hizo en una entrevista con Vea, donde una de las cosas que aclaró es si era verdad “que ya no había comunicación” entre él y su expareja.

“Nosotros nos hablamos bien todo el tiempo, estamos pendientes de nuestros hijos. Hace poco estuvimos con la niña en la primera comunión, compartimos, nos tomamos fotos, todo lo normal. La gente es la que se arma películas feas, y así no son las cosas”, afirmó el famoso.

Luego, el artista relató en la revista que su exmujer hasta lo ha ayudado para que pueda estar en contacto permanente con sus herederos, al punto que ella no ve problema en que él se quede en la casa que compartieron como esposos.

“Todo el tiempo estoy en contacto con ellos, llamándolos para saber cómo están. Los visito cuando tengo cualquier momento libre. […] Últimamente me he quedado allá y disfruto mucho con mis niños. Ella ha sido muy buena y me ha dejado quedar, compartir con ellos, haciendo las cosas bien. […] Extraño mucho a mis hijos, también a ella, el hogar, la casa, todo”, aseguró.

Pero estas no fueron las únicas cosas que dijo sobre Sandra, él también aseveró en el medio que la quiere “demasiado” y es una de las personas más importantes de su vida, luego de su mamá y sus hijos. “Ella es la mujer de mi vida, la que me enseñó a ser hombre, a ser papá. Con ella compartí las cosas más lindas de mi existencia. Desde los 17 o 18 años ha estado conmigo. Viví, conocí y aprendí con ella todo el tiempo”, agregó.

Cabe mencionar que en la publicación, el intérprete de música popular igualmente negó tener un amorío con otra mujer, incluida la cantante Paola Jara. Es más, no habría descartado la posibilidad de retomar su matrimonio, a juzgar por una declaración en la que expresó: “Soy sincero, no sé qué tiene Dios para mí, si yo vaya a estar con ella, y que sea algo más fuerte, por los hijos, o puede que no, que él tiene otro camino para cada uno”.

Aquí dejamos algunas imágenes de Jessi y Sandra cuando aún estaban juntos; las tomas son de la cuenta pública de Instagram de ella.