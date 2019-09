El joven se fue personificado e hizo una buena interpretación del artista, o eso fue lo que manifestaron algunos seguidores de la agrupación, quienes aplaudieron la valentía que tuvo para presentarse en el ‘reality‘.

‘Sonne’ fue el tema (en alemán) que interpretó, y los fanáticos que vieron al participante aseguraron que su entonación fue buena, que a pesar de lo difícil de las notas y la capacidad vocal del artista original, el imitador era muy cercano.

Sin embargo, lo que más les molestó a los usuarios fue que Amparo Grisales haya dicho: “No es la clase de tributo que quiero ver acá“, pues con esto estaba menospreciando el metal y otros géneros que no son tan populares.

Aquí, la presentación del joven:

Estos fueron algunos de los trinos:

"No es la clase de tributo que quiero ver acá" JUEPUTA, odio a Amparo, el tipo lo hacía bien y ese no es argumento suficiente para demeritar su trabajo, sobre todo cuando es evidente que ninguno de ellos escucha Rammstein #YoMeLlamo — MonB (@BloomMont) September 27, 2019

Me disculparan pero Till Lindemann de Rammstein en #YoMeLlamo canto IGUALITO!

Entiendo a Amparo Grisales, pero Jessi Uribe es severa nena — ⚡Sebastián Montenegro⚡ (@Juano_27D) September 27, 2019

#YoMeLlamo Como no van a pasar al de Rammstein 🙄 qué no les guste el género al jurado no dice que no le imite bien, sobre todo por ese costal de huesos de 500 años — Andres Navarro (@navarroandres98) September 27, 2019

Cesar Escola sabe de lo que habla. Los otros dos son bien ignorantes y probablemente no conocían a Rammstein, porque la imitación estuvo en su punto. Su criterio como jurados por el piso #YoMeLlamo — Rihannaxstan (@rihannaxstan) September 27, 2019

Jajaja ese jessie Uribe amparo grisales que van a saber que es Rammstein #YoMeLlamo — fucking news (@RojasJulirojs) September 27, 2019

A veces también se evidencia la ignorancia en #YoMeLlamo cuando se rechaza una buena imitación como la de #Rammstein.

Sale a relucir lo cerrados que somos en ocasiones como colombianos a otras culturas. — D3j0M4 (@Dejoma) September 27, 2019

Sólo porque no conocen o no les gusta el género musical de Rammstein no pasa aunque haya imitado bien? #YoMeLlamo — Yenier Suarez (@yenier_suarez) September 27, 2019

Eso es discriminar el género musical y el idioma 😒 Rammstein estuvo bueno #YoMeLlamo — Nat (@LaNataMontoya) September 27, 2019

Como no les llama la atención y no genera rating por eso no apoyan otro género que viva el rock, y si se llama rammstein#YoMeLlamo — Dominus Deus (@DominusDeus2) September 27, 2019

#YoMeLlamo Porque el que cantó de Rammstein no se llama?? por que en este país la gente solo escucha la mrd de reggaeton y salsa — WilsonR (@WilsonRaw) September 27, 2019

Yo paso a Rammstein, pero dice la Amparo que no es el tributo que quiere ver, ¿entonces está censurando un un género musical solo por desconocimiento? #YoMeLlamo pic.twitter.com/xcwILp33i1 — El Psicólogo 🎟🥇 (@hachebq) September 27, 2019

El man de Rammstein cantaba igualito 😕 #YoMeLlamo — Arley Avila (@Arley_rock) September 27, 2019