Todo empezó cuando la también actriz le reclamó al comediante por beneficiarse con burlas sobre ella y no darle regalías. Y luego de que el cantante Jessi Uribe agregó: “Ella lo lleva en la mala a usted”.

Ante eso, Suso manifestó: “Hagamos una cosa, Amparo… y se lo firmo aquí. ¿Usted ama los animales, si o qué? Por tanto, usted dice que yo soy mero animal… o sea, me ama”. “Los amo”, contestó ella, y sobre el resto de la afirmación expresó: “No, usted es una bestia, que es diferente a los animales”.

Gran parte del público rio y aplaudió lo dicho por la famosa. Suso pidió que no le celebraran, pero al notar que no le hacían caso añadió lo de la plata:

“Prometo —usted [Amparo] ama los animales, usted escoge la fundación— por cada chiste que yo haga de su edad le doy 500 mil pesos a la fundación que usted me diga”.

Entonces, la jurado de ‘Yo me llamo’ le respondió: “Ay, divino. […] Sí, donde tengo mis perritos adoptados”.

Los asistentes y demás invitados elogiaron esto, aunque Suso hizo una precisión. “Pero… ¡pare, pare, pare! No con retroactividad; a partir de ahora porque me quiebro, parce”, dijo, recordando que en el pasado había hecho muchas bromas sobre los años de Grisales.

“Me va a tocar poner a alguien a que vea los programas”, le indicó la actriz, y ‘el paspi’ aseveró que cuando él deba pagar plata lo publicará en Instagram.

“Así que no vuelvo a hacer chistes”, puntualizó el comediante, pero Amparo le refutó: “¡Claro, es para los perritos, sígalos haciendo; a mí no me importa!”.

Esto puede apreciarse desde el minuto 17:45 del capítulo de ‘The Suso’s show’ de este domingo, que Caracol compartió en su canal de YouTube.