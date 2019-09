Ella subió dos fotografías en un post público, donde destaca: “Celebrando el cumple de mi hermanita. En familia”.

No obstante, entre los pocos asistentes de la reunión no solo hubo familiares, pues también apareció Ernesto Calzadilla, con quien Amparo Grisales trabajó en ‘Yo me llamo’ hasta el año pasado (este 2019 quedó por fuera por razones que dio el mes pasado), donde él era muy meloso con ella.

La celebración fue este fin de semana, aunque la ‘vuelta al sol’ de la famosa fue un día después (el 19 de septiembre) de que participara en el lanzamiento para medios de la nueva temporada de dicho reality que saldrá al aire en Caracol el 30 de septiembre.

En ese evento también le festejaron sus 63 años a ‘la Diva’; el encargado de cantarle el cumpleaños fue Jessi Uribe, el nuevo jurado del programa.

Aquí dejamos las imágenes que subió Patricia a la red social del festejo “en familia” para Amparo, que demostraría que Calzadilla ya es como si fuera parte de los Grisales.