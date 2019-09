View this post on Instagram

¡Que viva el amor! ❤ Y que mejor que esta fecha tan especial para publicar esta hermosa foto de @fannylu con su novio, el empresario peruano, Mario Brescia con quien lleva varios años. La cantante siempre ha sido muy reservada con su relación, pero esta ocasión lo amerita 🤩 . . #felizdiadelamorylaamistad #fannylu #love #revistavea #felizsabado #ElMundoDeLasEstrellas #AmoryAmistad