Un arreglo de rosas blancas que forman la silueta de un peluche fue el regalo que Mateo Carvajal le envió a la expresentadora de ‘Yo me llamo’, en nombre de su hijo Salvador, para celebrar en esta fecha tan especial.

“El regalo de Salvador y papá para mí. ¡Feliz día!”, fue el texto que escribió Melina Ramírez encima de la dulce imagen, y mencionó a su pareja.

Cabe recordar que luego del nacimiento de Salvador se ha rumorado que Mateo y Melina no estarían juntos, pues no han compartido una foto familiar en sus redes sociales, y hace mucho no se les ve juntos en eventos.

No obstante, el ganador de ‘El desafío 2017’ afirmó que la presentadora está viviendo en Cali para estar con su madre en estos primeros meses de crianza de su bebé.

A continuación, el tierno regalo que le dieron Mateo y Salvador a Melina Ramírez: