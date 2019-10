En la publicación impresa, el artista volvió a aclarar que no ha tenido un romance con Paola Jara, como se ha rumorado desde hace semanas (dicen que por ese idilio, los famosos terminaron sus largas relaciones: ella con Iván Calderón, y él con Sandra), y además indicó que este chisme, incluso, lo distanció de su colega.

“Nos alejó mucho, ya en tarima casi ni cantamos, obvio por el miedo de ella [de Paola] a que la gente le vaya a hacer algo”, aseguró el intérprete de música popular.

Luego, Jessi añadió en el medio que el rumor lo ha llevado hasta a disculparse con Jara por el daño que eso ha causado.

“Le pedí disculpas porque la gente es mala y sigue inventando. Mi esposa no tiene paz. La gente es loca e inventa, por eso a ella no se le sale eso de la cabeza. No la ha dejado tener tranquilidad”, aseguró.

Y, más adelante, se mostró molesto con cercanos que por la supuesta infidelidad se fueron en su contra. “Hay mucha gente a la que le di la mano que me dio la espalda. Ellos tendrán sus razones, siento que por apoyarla a ella [a Sandra]. Me ofenden mucho, porque es bueno que estén con ella ayudándola, pero uno no debe juzgar, porque no sabe en qué momento le pueda pasar todo lo que la otra persona vive”, puntualizó Uribe en la reciente edición impresa de la revista.