“Yo sí voy a decir lo que ustedes están pensando, pero no se atreven. A mí no me digan que ese videíto no está pasado. ¿Qué necesidad?”, dijo Violeta.

‘La movida’ replicó el post de ‘Maleja’ Restrepo en una sección llamada ‘Todo por un like’ y fue entonces cuando la presentadora criticó las imágenes.

En el video, publicado el pasado 19 de septiembre, la influenciadora, intentando hacer un supuesto salto, terminó poniendo su zona intima en la cara de su esposo ‘Tatán’ Mejía’.

A pesar de que a Violeta Bergonzi no le gustó el audiovisual, este generó muchas risas entre los seguidores de la pareja. “Se la voy hacer a mi esposo jajajaja”, comentó, por ejemplo, la presentadora de ‘La Kalle’ Jey Castañeda.

Este es el video del reproche de la presentadora de ‘La movida’ a ‘Maleja’ y ‘Tatán’, rescatado por la cuenta de Twitter @PuraCensura: