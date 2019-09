“Él (José José) ya no es un príncipe, él ahora es un rey y su reino es el corazón de aquel que lo escucha”, expresó Manuel José al noticiero.

El imitador recordó con gran emoción el momento cuando conoció al cantante mexicano en un hotel, en Bogotá.

“Ese encuentro fue tan maravilloso y tan inolvidable porque él vino desde Miami (Estados Unidos) y me dio un abrazo, un beso y me dio su bendición. También me encomendó la misión de seguirle cantando al amor”, indicó el artista al informativo.

Cabe mencionar que Manuel José admiraba tanto al artista mexicano que incluso llegó a decir que era su padre y hasta se hizo una prueba de ADN, pero salió negativa.

“Recuerdo muy bien sus palabras: ‘Mijo, Manuelito, te pareces mucho a mi padre’”, comentó el cantante al mismo medio.

Según el informativo, el imitador de José José hace giras internacionales con repertorio propio y en cada una de sus presentaciones trata de mantener el legado de la balada romántica.

José José, conocido como el ‘Príncipe de la canción’, falleció este sábado en un hospital de Homestead, en Florida (Estados Unidos), a los 71 años, por un cáncer de páncreas.