Basado en lo que le contó su madre, Brian llamó la atención de medios nacionales e internacionales, al punto de lograr que el propio José José lo recibiera y accediera a hacerse la prueba de ADN en compañía de las cámaras de TVNotas.

El primer video del medio muestra una entrevista en la que ambos artistas hablan cordialmente y hasta imaginan escenarios juntos, si la prueba salía positiva.

Sin embargo, y aunque José José aseguró que vio en Brian Fanier un parecido con su padre, el que sería el abuelo del colombiano, los resultados de las pruebas dijeron otra cosa.

En un segundo video de TVNotas, el mexicano abre el sobre que tiene la respuesta, y que dice que no existe ningún parentesco entre Álvarez Rojas y el emblemático cantante que falleció el 28 de septiembre.

Aunque el resultado no fue el que Brian esperaba, José José aseguró en ese entonces que mantendría una relación con el colombiano, pero dijo sentir alivio, “porque nada me habría pesado más en la conciencia que la enorme imprudencia de, al estar bebido y al tener ‘black out’ tan grande, una laguna mental tan enorme, hubiera yo propiciado el nacimiento de Brian”.

La prueba, sin embargo, no dejó satisfecho al imitador, pues, según publicó Vanguardia, “Fue el manejo que le dio una revista de chismes en México a un dudoso procedimiento. No hubo claridad en todo lo que se hizo. No vamos a culpar o a señalar a nadie, pero sí debo mostrar un desacuerdo con la prueba y sostenerme en mi historia, en la veracidad de lo que les he dicho. Este tema queda en un segundo plano, en una parte muy personal. Ahorita lo importante es seguir proyectando mi carrera como Manuel José”, dijo al medio en 2015.