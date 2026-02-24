La empresaria Verónica Giraldo volvió a ocupar la atención pública luego de publicar una serie de mensajes en redes sociales en los que expuso una compleja situación personal y familiar.

Los hechos se conocieron el lunes 23 de febrero, cuando compartió varias historias en su cuenta de Instagram relatando un episodio relacionado con su hija y su entorno cercano.

En los videos, Giraldo mostró una herida en sus dedos y aseguró que se la produjo al intentar recuperar a su hija, Sophia. Según su versión, su expareja habría presentado una denuncia basada en su historial clínico, situación que, afirmó, contó con el respaldo de algunos miembros de su familia.

De acuerdo con su relato, esto derivó en un altercado en la vivienda de sus padres, donde se encontraba la menor, y que incluyó la ruptura de un vidrio del inmueble.

Durante sus declaraciones, la empresaria manifestó sentirse señalada y cuestionada por su entorno. En uno de los apartes afirmó que se estaba poniendo en duda su estabilidad emocional y aseguró haberse enterado recientemente de que parte de su familia no la estaría apoyando.

Hermana de Karol G expuso problemas familiares con su padre

Asimismo, sostuvo que la imagen pública que proyectan en redes sociales no refleja completamente la dinámica interna del hogar. “No somos la familia ideal”, expresó.

En medio de su testimonio, también hizo referencia a episodios de violencia intrafamiliar que, según indicó, presenció durante su infancia. Señaló que creció en un ambiente marcado por agresiones constantes entre sus padres y relató un episodio específico en el que su madre habría resultado herida.

De acuerdo con sus palabras, estas situaciones eran posteriormente minimizadas, lo que —según afirmó— influyó en su formación emocional.

Las publicaciones causando amplia reacción en redes sociales, donde usuarios manifestaron tanto apoyo como preocupación por su estado. Horas después de difundirse los videos, la cuenta de Instagram de Verónica Giraldo dejó de estar disponible, lo que incrementó la incertidumbre sobre su situación actual.

Mánager y hermana de Karol G se pronunció ante las declaraciones de Verónica Giraldo

Posteriormente, Jessica Giraldo, mánager y abogada de Karol G, emitió un comunicado público en el que se refirió a lo sucedido.

En el mensaje, indicó que la familia atraviesa un momento delicado que han intentado manejar con discreción durante años. Señaló que la prioridad es que Verónica reciba acompañamiento adecuado y que se garantice el bienestar de la menor.

En el pronunciamiento, Jessica pidió respeto y empatía frente a la situación, así como prudencia en la difusión de información. El caso ha causado debate en torno a la salud mental, la exposición de conflictos familiares en redes sociales y el impacto que estos episodios pueden tener tanto en los involucrados como en la opinión pública.

