Un incendio vehicular se registró en la madrugada de este jueves 15 de enero en el norte de Bogotá, luego de que un carro se estrellara contra un poste al interior de un conjunto residencial. El hecho ocurrió en la calle 163 con carrera 76 y generó alarma entre los residentes del sector por la magnitud de las llamas.

De acuerdo con información del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, tras el choque el vehículo, de color blanco y con placas blancas, terminó sobre un andén y fue consumido casi en su totalidad por el fuego. En videos e imágenes difundidos por la entidad se observa cómo las llamas envolvieron completamente el automotor, mientras unidades bomberiles adelantaban las labores para controlar la emergencia.

Los bomberos lograron extinguir el incendio y asegurar la zona para evitar mayores riesgos dentro del conjunto residencial. En el lugar se reportó una persona lesionada, quien fue atendida inicialmente y posteriormente entregada a la Secretaría de Salud para su valoración y atención médica.

🚨Controlamos un incendio vehicular, resultado de la colisión del automóvil contra un poste dentro de un conjunto residencial en la Calle 163 con Carrera 76. Se reporta una persona lesionada quien fue entregada a @SectorSalud. pic.twitter.com/Q7UO0Qz0wf — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) January 15, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas que originaron el accidente y el posterior incendio. Sin embargo, señalaron que ya se adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias del siniestro.

¿Cómo se apaga el fuego de un carro?

Apagar un incendio en un carro requiere actuar con rapidez y siguiendo una serie de pasos básicos para reducir riesgos. Lo primero es mantener la calma, detener el vehículo en un lugar seguro, lejos del tráfico y de materiales inflamables, y apagar de inmediato el motor.

Si el fuego es pequeño y apenas comienza, se recomienda utilizar un extintor adecuado, preferiblemente de polvo químico ABC o de espuma. El uso debe hacerse apuntando a la base de las llamas y descargando el extintor por una pequeña abertura del capó. Las autoridades advierten que no se debe abrir el capó por completo, ya que el ingreso de oxígeno puede intensificar el incendio.

En caso de que el fuego sea grande o se propague rápidamente, la recomendación es no intentar apagarlo. Se debe evacuar a todos los ocupantes del vehículo, alejarse a una distancia segura y comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia, como el Cuerpo de Bomberos.

Este tipo de incendios puede involucrar líquidos inflamables y componentes eléctricos, lo que aumenta el peligro de explosiones o quemaduras graves. Por esta razón, contar con un extintor en buen estado y conocer su uso es clave para enfrentar una situación de este tipo.

