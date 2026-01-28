Persiste la incertidumbre en Norte de Santander tras la desaparición de una aeronave de la aerolínea estatal Satena, que perdió comunicación durante un vuelo programado entre Cúcuta y Ocaña.
Según la información preliminar, la avioneta debía aterrizar a las 12:10 del mediodía en el aeropuerto Aguas Claras, pero nunca llegó a su destino.
A bordo viajaban 13 personas y, de manera extraoficial, se informó que entre los pasajeros se encontraban Diógenes Quintero, representante a la Cámara, y Carlos Salcedo Salazar, candidato a la curul de paz. Esta versión fue replicada por diversos medios como el canal regional TRO, Blu Radio y Noticias Caracol.
#Noticia🔴| Continúa la incertidumbre por el incidente aéreo reportado en Norte de Santander, luego de que una aeronave de Satena presuntamente perdiera comunicación durante un vuelo que, según información preliminar, cubría la ruta Medellín – Ocaña, con llegada prevista al… pic.twitter.com/0XLHzP5QFtLee También
— Canal TRO (@CanalTRO) January 28, 2026
Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de los ocupantes del vuelo que partió de Medellín, había parado inicialmente en Cúcuta y ya iba rumbo a Ocaña, su destino final.
Ante la emergencia, las autoridades locales instalaron una mesa de crisis encabezada por el alcalde de Ocaña, Emilio Cañizares Plata, junto con funcionarios del gobierno municipal y del aeropuerto.
Como medida preventiva, Satena canceló los vuelos posteriores que la aeronave debía cumplir hacia Cúcuta y Tibú.
La nave volaba sobre la zona del Catatumbo, un territorio montañoso y de difícil acceso que complica las labores de búsqueda y rescate.
#LoÚltimo | Reportan la desaparición de un avión al servicio de Satena que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, en Norte de Santander. Esto es lo que se sabe.
Ampliación >>> https://t.co/g5XOJkzxOB pic.twitter.com/mX3EEAautD
— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 28, 2026
La Aeronáutica Civil informó que minutos antes de aproximarse a Ocaña se interrumpió abruptamente la señal del transpondedor.
Tras la pérdida de contacto, las Fuerzas Militares y los organismos de socorro activaron de inmediato los operativos de búsqueda para esclarecer lo ocurrido.
