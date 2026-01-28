Persiste la incertidumbre en Norte de Santander tras la desaparición de una aeronave de la aerolínea estatal Satena, que perdió comunicación durante un vuelo programado entre Cúcuta y Ocaña.

Según la información preliminar, la avioneta debía aterrizar a las 12:10 del mediodía en el aeropuerto Aguas Claras, pero nunca llegó a su destino.

A bordo viajaban 13 personas y, de manera extraoficial, se informó que entre los pasajeros se encontraban Diógenes Quintero, representante a la Cámara, y Carlos Salcedo Salazar, candidato a la curul de paz. Esta versión fue replicada por diversos medios como el canal regional TRO, Blu Radio y Noticias Caracol.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de los ocupantes del vuelo que partió de Medellín, había parado inicialmente en Cúcuta y ya iba rumbo a Ocaña, su destino final.

Ante la emergencia, las autoridades locales instalaron una mesa de crisis encabezada por el alcalde de Ocaña, Emilio Cañizares Plata, junto con funcionarios del gobierno municipal y del aeropuerto.

Como medida preventiva, Satena canceló los vuelos posteriores que la aeronave debía cumplir hacia Cúcuta y Tibú.

La nave volaba sobre la zona del Catatumbo, un territorio montañoso y de difícil acceso que complica las labores de búsqueda y rescate.

La Aeronáutica Civil informó que minutos antes de aproximarse a Ocaña se interrumpió abruptamente la señal del transpondedor.

Tras la pérdida de contacto, las Fuerzas Militares y los organismos de socorro activaron de inmediato los operativos de búsqueda para esclarecer lo ocurrido.

