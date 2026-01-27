A pocos días del encuentro que sostendrá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, volvió a referirse al episodio relacionado con su visa y dejó ver su molestia por la forma en que se manejó el tema. El jefe de Estado se preguntó públicamente por qué le retiraron el documento si después fue restituido, justo antes de la cita bilateral en Washington, prevista para el 3 de febrero.

Sigue a PULZO en Discover

“¿Entonces para qué me la quitaron?”, expresó Petro durante una intervención pública, al insistir en que la situación le resultó incomprensible. El mandatario aprovechó el espacio para recalcar la relevancia política del encuentro con su homólogo estadounidense y subrayó que se trata de una cita de alto impacto para la relación entre ambos países.

(Vea también: “Tienen que devolverlo”: Petro casa pelea con Trump y pide que manden a Maduro a Venezuela)

Petro afirmó que la reunión con Trump “es una reunión clave, fundamental, determinante”, una frase con la que buscó destacar la trascendencia del diálogo que se dará en medio de un ambiente de tensiones diplomáticas entre Bogotá y Washington. El presidente colombiano insistió en que la conversación abordará asuntos de fondo y no será un simple encuentro protocolario.

Lee También

Cabe mencionar que el documento migratorio concedido al presidente colombiano solo tendrá validez mientras permanezca en Estados Unidos y le reconoce las prerrogativas correspondientes a su investidura, entre ellas la protección e inmunidad propias de un jefe de Estado en funciones.

En su intervención, Petro también aseguró que el presidente estadounidense cambió el discurso que inicialmente había planteado frente a Colombia, que ese viraje quedará en evidencia con el paso del tiempo y que, eventualmente, se conocerá el contenido de sus planteamientos originales sobre la coyuntura política del país.

“Algún día lo publicarán, porque era mi convocatoria a cómo teníamos que movernos como jaguar el día en que Petro cayera en el palacio cuidando la espada de Bolívar”, afirmó el presidente.

(Vea también: Petro estalla por trato a migrantes en EE. UU., Chile y Argentina: “Son esclavos”)

#POLÍTICA A tan solo unos días de la reunión con el mandatario estadounidense Donald Trump, el presidente Gustavo Petro cuestionó que le hayan quitado su visa para volvérsela a otorgar: “Entonces, ¿para qué me la quitaron?” Dijo que el encuentro del 3 de febrero “es una reunión… pic.twitter.com/6rkwaCYB6h — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 27, 2026

El mandatario fue más allá y recordó una de las ideas que, según él, estaban contempladas en ese discurso inicial. “Iba a invitar a todos los soldados de Colombia que, con permiso o sin permiso, llegaran con el fusil y las municiones para convertirse en guardias libertadoras al lado del Batallón Guardia Presidencial que fundó Bolívar”, dijo Petro.

Lee También

Las declaraciones del presidente se dan en un momento sensible de la relación bilateral, marcado por recientes choques diplomáticos y expectativas sobre lo que pueda surgir del cara a cara entre Petro y Trump en la Casa Blanca.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.