La Cancillería de Colombia confirmó que fueron reanudados los vuelos de repatriación desde Estados Unidos para ciudadanos colombianos que han sido deportados por el Gobierno norteamericano, un proceso que se adelanta en coordinación con autoridades nacionales.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que los traslados se retomaron a partir de hoy, bajo un esquema que busca garantizar un trato digno a los connacionales que regresan al país tras procesos de deportación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene el gusto de informar que a partir de hoy, siguiendo nuestro compromiso con el trato digno a nuestros connacionales, bajo el liderazgo del presidente @petrogustavo, y en cooperación con la @FuerzaAereaCol, reanudamos los vuelos de… pic.twitter.com/atktikvZsA — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 30, 2026

Según lo indicado por la entidad, los vuelos se adelantan con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, como parte de la coordinación institucional para el retorno de ciudadanos colombianos que se encontraban en territorio estadounidense.

Este anuncio se da a pocos días de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump en Estados Unidos. Cabe resaltar que el tema de las deportaciones fue el foco de una de las discusiones más delicadas que tuvieron los mantarios hace algunos meses.

