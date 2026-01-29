Miles de colombianos que residen actualmente en España sin una situación migratoria definida podrían acceder a papeles legales gracias a una regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno español y que ya inició su trámite formal.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: El Gobierno de España aprueba la regularización de más de 500.000 inmigrantes indocumentados)

Según informó el Gobierno de España, el texto de esta medida fue subido a audiencia pública, paso previo a su aplicación definitiva, y busca dar una salida jurídica a personas extranjeras que ya viven en el país europeo y hacen parte activa de su economía y sociedad.

Qué colombianos podrán acogerse a la regularización en España

De acuerdo con la información oficial, la regularización estará dirigida a personas extranjeras que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025, un grupo en el que se incluyen miles de colombianos que llegaron en los últimos años.

Lee También

Para acceder al proceso, los ciudadanos colombianos deberán cumplir, entre otros, estos requisitos:

Haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en España al momento de presentar la solicitud.

Acreditar esa permanencia mediante documentos públicos, privados o una combinación de ambos.

No contar con antecedentes penales ni representar una amenaza para el orden público.

En el caso de colombianos que hayan solicitado protección internacional, bastará con que la solicitud se haya presentado antes del 31 de diciembre de 2025 y que se pueda acreditar, según el Gobierno español.

Beneficios de la regularización en España

Las personas que cumplan los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia con una vigencia inicial de un año , explicó el Ejecutivo de España.

Ese permiso permitirá trabajar desde el primer día, en cualquier sector y en cualquier punto del país, lo que abre una puerta clave para la regularización laboral de colombianos que hoy trabajan sin contrato formal.

Tras ese primer año, los beneficiarios deberán incorporarse a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería, lo que les permitirá avanzar hacia una integración plena dentro del sistema migratorio español.

Qué es la regularización de migrantes

El Gobierno de España indicó que esta regularización extraordinaria hace parte del Plan de Integración y Convivencia Intercultural, con el que busca reforzar una política migratoria basada en derechos humanos, integración social y seguridad jurídica.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, señaló en rueda de prensa que se trata de una medida necesaria para responder a una realidad ya presente en las calles, las empresas y la sociedad española, según el comunicado oficial.

¿Cómo será la regularización de migrantes en España?

El Gobierno español anunció una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas. Se trata de un proceso excepcional mediante el cual personas extranjeras que hoy se encuentran en ese país sin permiso de residencia podrán obtener papeles de forma legal si cumplen una serie de requisitos básicos. Entre los requisitos que deberán cumplir son: Estén en España antes del 31 de diciembre de 2025 Puedan demostrar que llevan al menos cinco meses de residencia en el país No tengan antecedentes penales relevantes Este tiempo de permanencia podrá acreditarse con documentos como: Certificados de empadronamiento Informes médicos o citas sanitarias Contratos de alquiler Facturas de servicios como luz o agua