La tragedia que sacudió al departamento del Atlántico tras el asesinato de las hermanas Sheerydan Sofía y Keyla Nicol Hernández Noriega, de 14 y 17 años, sumó un nuevo y desgarrador capítulo este miércoles 18 de marzo.

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Mary Cruz Noriega, madre de las víctimas, alzó su voz para exigir justicia tras una reciente audiencia judicial, manifestando su profunda preocupación por el rumbo que podría tomar el proceso contra uno de los implicados.

El caso, que mantuvo en vilo a la comunidad desde la extraña desaparición de las menores el pasado 17 de febrero en el marco del cierre de los Carnavales de Barranquilla, dio un giro judicial con la imputación de cargos contra los presuntos responsables.

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Sin embargo, en entrevista con La FM, la señora Noriega expresó un rotundo rechazo a la situación jurídica de uno de los detenidos. Se trata de un adolescente de 17 años que, debido a su edad, se encuentra recluido en el centro de reeducación El Oasis, un escenario que, para la madre, representa una vía para que el joven logre evadir la gravedad de la condena que merecerían sus actos.

Noriega fue enfática al solicitar a las autoridades que se aplique la pena máxima para todos los involucrados, señalando que el agresor menor de edad no tuvo compasión con sus hijas, quienes también estaban en esa etapa de la vida.

Para la madre, el sistema judicial no debería otorgar consideraciones especiales basadas en la edad cuando los hechos cometidos demuestran una peligrosidad que califica como un riesgo inminente para la sociedad. En su relato, subrayó que no existen garantías de que estos individuos no vuelvan a incurrir en actos de tal magnitud.

“Yo quiero una pena máxima para esos hombres, porque lo que les hicieron a mis hijas no tiene perdón de Dios, y no es justo que el otro jovencito esté en el centro de reeducación Oasis, por ser menor de edad, porque no tuvo compasión con mis hijas que también eran menores de edad”, dijo la madre al citado medio.

La cronología de este suceso está marcada por la incertidumbre y el asedio. Tras perder el rastro de las jóvenes cuando subieron a un vehículo frente a su casa con destino a las festividades, la familia enfrentó 13 días de angustia que incluyeron mensajes intimidatorios.

Según denunció la madre, durante ese periodo recibieron amenazas y exigencias económicas que ascendían a los 50’000.000 de pesos. En medio del dolor, Mary Cruz Noriega también cuestionó la labor del Gaula, afirmando que se quedaron esperando respuestas que nunca llegaron a tiempo durante la búsqueda.

El desenlace fatal se confirmó el lunes 2 de marzo, cuando las autoridades hallaron los cuerpos en una zona boscosa de Malambo. Los restos, trasladados a Medicina Legal para su identificación, presentaban signos de violencia y un avanzado estado de descomposición.

Durante las audiencias de judicialización contra Juan David Taboada Olivera, alias ‘Tata’, y el adolescente implicado, la Fiscalía General de la Nación reveló detalles estremecedores sobre el móvil del crimen, el cual estaría vinculado a una presunta traición.

El ente acusador presentó el testimonio de uno de los señalados, quien habría confesado el asesinato bajo el argumento de que las menores eran “faltonas”. El fiscal del caso leyó apartes de la confesión donde el agresor relata con frialdad cómo disparó contra una de las jóvenes mientras ella le suplicaba que no lo hiciera. Estas evidencias, sumadas a las llamadas extorsivas realizadas cuando al menos una de las víctimas ya habría fallecido, conforman el expediente con el que la familia Hernández Noriega busca que el sistema judicial actúe con firmeza y sin beneficios para los responsables.

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Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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