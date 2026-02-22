Tatiana Barreto, conocida en redes sociales como ‘La rola en Madrid‘, compartió en su cuenta de Instagram y en entrevista con Pulzo su experiencia migrando a España y los principales requisitos que, según ella, deben tener en cuenta quienes planean dar ese paso en 2026.

La creadora de contenido vive en Madrid desde 2017 y habló con franqueza sobre los retos, expectativas y aprendizajes que le dejó su proceso.

¿Qué debe tener en cuenta un colombiano para migrar a España?

Lo primero que advierte es que los colombianos deben “ir aterrizados”. Explica que muchas personas se dejan seducir por la idea de ganar en euros, pero olvidan que también gastarán en euros. “La gente piensa que en un año se va a comprar su casa, y no es así”, señaló.

Según contó, al llegar a España muchos profesionales descubren que sus títulos no siempre son valorados, salvo en casos específicos como el de los médicos.

Para la mayoría, empezar implica aceptar trabajos diversos: cuidar personas mayores, hacer arreglos, vender productos o desempeñarse en oficios que nada tienen que ver con su carrera en Colombia.

Tatiana insiste en que tener expectativas realistas marca la diferencia entre resistir o frustrarse. En su caso, confesó que llegó con metas muy altas y eso le generó un fuerte choque con la realidad. “Si usted se va con expectativas bajas, va a sobrevivir; si no, se puede frustrar mucho”, afirmó.

Otro punto fundamental es viajar con un plan académico. Recomienda irse con estudios previos o, al menos, con la intención clara de formarse en España.

Por ejemplo, hacer un curso —como estudiar inglés u otra especialización— puede facilitar la regularización migratoria y abrir oportunidades laborales. Contar con una ruta clara de formación ayuda no solo a obtener papeles, sino también a proyectarse profesionalmente.

El tercer aspecto clave es la paciencia con los trámites. Barreto advierte que muchas personas se comparan con otros migrantes que aparentemente consiguieron casa o documentación con rapidez. Sin embargo, recalca que cada proceso es diferente y que en España los procedimientos suelen ser lentos.

“Entienda que su proceso no es igual al de nadie más”, enfatizó. Para ella, lo importante es aprovechar el tiempo mientras llegan las respuestas oficiales y no desesperarse.

Colombiana relató cómo le dieron los papeles en España

En cuanto a su experiencia personal, Tatiana vivió cinco años entre Galicia y Madrid antes de obtener la nacionalidad española. Aunque en algunos casos el trámite puede iniciarse tras dos años de residencia, el suyo fue más complejo.

Inicialmente le negaron la solicitud, incluso estando casada con un ciudadano español. Posteriormente logró regularizar su situación y, tras varios años adicionales de espera, finalmente obtuvo la nacionalidad.

Durante el proceso, le ofrecieron servicios de abogados migratorios que le cobraban hasta 5.000 euros para acelerar los trámites. Sin embargo, decidió no pagar y esperar. Con el tiempo, su nacionalidad llegó sin necesidad de intermediarios.

Hoy, ‘La Rola en Madrid’ asegura que migrar requiere un propósito claro. En su caso, se propuso obtener la nacionalidad y culminar un máster. “Para migrar hay que tener un fin”, concluyó, convencida de que la disciplina, la paciencia y las metas definidas son esenciales para que la experiencia valga la pena.

