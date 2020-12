green

Con ese listado, Petro señaló al uribismo de haber “construido el país más corrupto de la tierra”, y aseguró que la Colombia Humana iba a combatir ese problema, como se lee en este trino:

Señoras y señores miembros del uribismo, de verdad se sienten orgullosos de haber construido el país más corrupto de la tierra? Colombia Humana promete combatir a fondo la corrupción de Colombia Vamos hacia la restauración moral de la República pic.twitter.com/QkT7kCJlBu — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 10, 2020

Inmediatamente, Transparencia por Colombia salió a aclarar que ese listado es falso y que el verdadero ‘ranking’ sobre percepción de corrupción global se publicará el 28 de enero de 2021.

“Esa información se toma erróneamente de una publicación de enero de 2020 del medio US News cuya redacción da a entender que tiene relación con Transparency International, lo cual es falso”, se lee en el comunicado de la entidad, que aparece a continuación:

#Atención Desde @transparenciaco aclaramos que la información publicada en medios y redes sociales sobre los resultados de un supuesto ranking de Transparencia Internacional @anticorruption donde Colombia ocupa el primer lugar, es falsa. Invitamos a conocer el pronunciamiento. pic.twitter.com/loAePDjKa3 — Transparencia Col (@transparenciaco) December 10, 2020

Colombia Check explicó que el origen de ese listado es de un sondeo que el portal US News hizo sin “una rigurosidad metodológica para concluir que Colombia ocupa el primer lugar en los países más corruptos del mundo”.

César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, dijo en el portal que en el sondeo hay un “sesgo” pues las personas pueden participar las veces que quieran; en este caso, no se sabe cuántas personas votaron por cada país.

Además, el sondeo solo incluyó a 73 países, por lo que no es un resultado global como el que presenta Transparencia Internacional, agregó la Silla Vacía.

“US News no tuvo en cuenta más de 120 países, los menos desarrollados y ricos. Entre ellos puede haber algunos percibidos como más corruptos por los encuestados; no están algunos tan grandes como Iraq, Angola y Tanzania”, señala ese último medio.

Por lo mismo, Transparencia Colombia pidió a Petro y a quienes hayan compartido esa imagen que hagan las “aclaraciones pertinentes”.

‘Fake news’ que ha compartido Gustavo Petro

No es la primera vez que el senador ha caído en noticias falsas. Hace unos meses, el exalcalde de Bogotá compartió una imagen de un fallecido frente a la Gobernación del Valle de Cauca, asegurando que había muerto por coronavirus. No obstante, la imagen era pasada, y de una persona que sufrió un infarto.

Poco antes de ese episodio, Petro compartió otra información que aseguraba que tropas de Estados Unidos habían aterrizado en Cúcuta, en medio de la avanzada de Donald Trump en contra de Nicolás Maduro; fue desmentida por el Ejército Nacional.

El listado de las ‘fake news’ que ha difundido Petro es mucho más largo, si se cuentan las compartidas años anteriores. Entre ellas se encuentra: