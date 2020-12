Claudia López se refirió a un comentario que le hizo Vanessa de la Torre relacionado con la forma como ella se ha referido a la población venezolana que reside en Bogotá, y que en algún momento relacionó con los hechos delincuenciales y crímenes que se han presentado en la ciudad en las últimas semanas.

Durante la entrevista, la alcaldesa de Bogotá intentó aclarar que no ha generalizado ni estigmatizado a los venezolanos, sino que ha explicado el fenómeno que se vive en la ciudad.

Ante esto, la periodista de Caracol Radio la interrumpió y le dijo: “A mí me sorprende honestamente, alcaldesa, usted que es una señora que ha sido defensora de las minorías, del que sale a protestar, que todas estas cosas que la conmueven profundamente lo que ocurrió con los muchachos en septiembre…”.

Enseguida, Claudia López le respondió y le pidió respeto.

“No, yo no estoy diciendo casi nada de eso, Vane, y yo te pido respeto y que no pongas palabras que yo no he dicho”, dijo la mandataria, en Caracol Radio.